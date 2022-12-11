«Судья — настоящий кошмар. Мы играли лучше». Реакция английских СМИ на вылет сборной с ЧМ

Сборная Англии завершила выступления на чемпионате мира. Четвертьфинал с Францией (1:2) завершился драматичным образом, ведь в концовке Гарри Кейн не реализовал пенальти. Капитан англичан пробил выше ворот, а действующие чемпионы мира отправились в полуфинал. После игры британские эксперты и журналисты ярко отреагировали на вылет команды.

Что пишут в прессе

Guardian: «Бедный Кейн. Он изо всех сил сдерживает слёзы, которые обязательно прольются ночью. Гарри сейчас полностью опустошён. Беллингем выглядит обезумевшим, его успокаивает Рамсдейл. Это слабое утешение, но Англия проиграла блестящей команде».

Sky Sports: «Пенальти снова стал причиной английского горя на чемпионате мира. Кейн не справился с огромным давлением и запустил мяч над перекладиной. Теперь пути назад нет. Сам Гарри выглядел опустошённым».

The Times: «Эти кадры постоянно мелькают в голове. Их нужно пережить — так всегда бывает, когда твоя команда вылетает с турнира. Кейн кусает футболку, качает головой, смотрит в небеса. А в этот момент на стадионе рыдает английский ребёнок, в то время как более опытные болельщики уткнулись лицом во флаги. Англия всегда вылетает с крупных турниров самым болезненным и печальным способом. Зачастую нас губят пенальти. Так случилось и на этот раз».

BBC: «Тяжёлое поражение. Для кого-то это знакомое чувство, для кого-то — что-то новое. У нас блестящая молодая команда, созданная процветающей системой, которая будет поставлять всё больше хороших футболистов. В спорте немало тяжёлых периодов, но после них ты ещё больше ценишь позитивные моменты».

Гарри Кейн Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Что говорят эксперты

Роберт Грин, бывший вратарь сборной Англии: «Фантастическая игра нашей команды. Я до сих пор не понимаю, почему судья не назначил пенальти в первом тайме. Ключевым моментом стал навес Гризманна на голову Жиру — соперник нас наказал. Будь у меня возможность отдать мяч перед пенальти, я бы остановил свой выбор на Кейне».

Гари Линекер, экс-футболист сборной Англии: «Очередное душераздирающее поражение. Но не стыдно проиграть отличной французской сборной, которую я поздравляю с выходом в полуфинал. Наша молодая прекрасная команда выложилась по полной. Её время ещё придёт».

Жюльен Лорен, эксперт по французскому футболу на BBC Radio: «Англия была лучше, особенно во втором тайме. Но когда ты лучше, нужно извлекать пользу. Если вы не добиваете такую команду, как у Франции, когда она лежит на полу, она обязательно встанет и настигнет вас. Англия должна была побеждать».

Сборная Франции Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Рой Кин, эксперт Sky Sports: «Нужно отдать должное французам. Игра была захватывающей, и в такой ситуации нужно искать пути для победы. Франция нашла способ, как победить. Именно по этой причине она носит титул чемпиона мира. Они сделали это, несмотря на кадровые проблемы. Просто напомню, что спорт на высоком уровне абсолютно безжалостен. Англия показала выдающийся футбол, она играла лучше соперника. Но Франция взяла своё, и нужно отдать ей должное. Очень тяжёлое поражение англичан.

Промах Кейна? Единственное утешение, что это случилось с высококлассным профессионалом. Надеюсь, что Гарри справится с этим. Будь на его месте более молодой футболист, следовало бы опасаться за его психологическое состояние».

Гари Невилл, эксперт Sky Sports: «Мы играли не хуже Франции, а после перерыва и вовсе превосходили соперника. Наши ребята отлично действовали во втором тайме. Думаю, шансы в таком матче были 50 на 50. Судья — настоящий кошмар. Не говорю, что мы проиграли из-за арбитра, а то люди назовут это отговоркой. Просто это очень плохой судья».

Роб Дорсетт, корреспондент Sky Sports: «После матче английские фанаты молчали. Сейчас они ошеломлены. Это тяжёлое поражение. На протяжении большей части матча мы играли лучше соперника. Англичане больше владели мячом, чаще создавали моменты. Капитану придётся осознать немыслимое: он промахнулся с 11 метров в решающий момент матча. Конечно, не забудем об арбитре, который принял несколько неверных решений в ключевых эпизодах. В конечном счёте, как мы и опасались, именно игра в обороне приговорила нас. Две ошибки, за которые Франция безжалостно наказала. Англия завтра уедет домой. Рождество отменяется».