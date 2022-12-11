Президент «Милана» — о Жиру: можно сказать, что мы внесли свой вклад в успех Франции на ЧМ

Президент «Милана» Паоло Скарони прокомментировал успехи нападающего Оливье Жиру, который в данный момент выступает в составе сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

«У него всё хорошо, и я думаю, что их выход в полуфинал во многом зависел от его выступления. Мы оживили Жиру, у нас он нашёл новую мотивацию, которую перенёс в свою национальную команду. Мы можем сказать, что внесли свой вклад в успех Франции на чемпионате мира», — приводит слова Скарони Football Italia.

Оливье Жиру забил победный мяч в ворота сборной Англии, благодаря чему его команда обыграла соперника со счётом 2:1 и вышла в полуфинал международного первенства. Всего на счету 36-летнего нападающего четыре гола в четырёх матчах ЧМ.