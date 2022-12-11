Финальный рейтинг фаворитов ЧМ-2022. Какая сборная возьмёт Кубок мира?

До конца чемпионата мира – 2022 осталась неделя! Турнир дошёл до стадии полуфиналов, то есть уже совсем скоро мы узнаем, какая из четырёх сборных – лучшая на планете.
На протяжении всего турнира мы вместе с вами отслеживаем, как меняется список фаворитов и насколько он соответствует реальности. До 1/4 финала были точечные промахи: сборную Германии записывали в претенденты на медали, а она даже не вышла из группы. Затем оступилась Испания, ещё одна команда, которую пользователи «Чемпионата» записывали в фавориты. И вот главный провал – Бразилия, возглавлявшая все наши рейтинги, выбыла! А Хорватия, которую вы поставили на последнее место в Рейтинге четвертьфиналов, идёт в 1/2 финала. Похожая ситуация с Марокко и Португалией.
Перед полуфиналами журналисты «Чемпионата» признаются в любви к отдельным сборным и объясняют, почему верят в их победу.
Какую сборную вы считаете фаворитом теперь? Критерии, почему одна сборная сильнее другой, определяете вы сами. В комментариях можете объяснить свой выбор и оценить рейтинг вообще.
Этот Рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Сборные распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Полина Куимова, автор отдела «Футбол»:
Аргентина много лет ничего не выигрывала, но год назад победила Бразилию на «Маракане», а потом взяла Финалиссиму, одолев Италию. До матча с Саудовской Аравией команда не проигрывала 36 матчей подряд, а потом, получив оплеуху, перезагрузилась, изучила свои ошибки — и пошла дальше. Всё это вместе и даёт команде шанс на победу в финале.
Но куда важнее, что у Аргентины есть одно преимущество над остальными командами – как никогда мотивированный Месси. Лео, который на этом чемпионате мира раскрылся как лидер: он командует, даёт всем втык, ругается, когда что-то идёт не так, подгоняет и подбадривает. Он злится – да, оказалось, что Месси, который бóльшую часть времени не особо эмоционален, способен на проявление эмоций. Даже если что-то пойдёт не так, он может в одиночку потащить всю команду – как когда-то Зидан. И забить важнейший мяч – это уже было в матчах с Мексикой, Австралией и Нидерландами.
⏭ 1/2 финала, 13 декабря, 22:00: Аргентина – Хорватия.
Голы: Молина, 35 – 0:1, Месси, 73 (пен.) – 0:2, Вегорст, 83 – 1:2, Вегорст, 90+11 – 2:2.
1/8 финала: Аргентина – Австралия – 2:1.
Группа С – 1-е место (6 очков).
Первый матч: Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2.
Второй матч: Аргентина – Мексика – 2:0.
Третий матч: Польша – Аргентина – 0:2.
Андрей Панков, корреспондент отдела «Футбол»:
Из оставшихся команд именно Франция – самая высококлассная и уверенная в себе. Они не дрогнули с Англией, хотя те были лучше после первого гола французов. Но весь матч меня не покидало ощущение, что Франция играет солидно.
Эта солидность поможет им пройти Марокко. А дальше их, скорее всего, ждёт встреча с Аргентиной. Дешам отлично умеет адаптироваться под соперников, и он сможет что-то придумать, чтобы остановить Месси. А если не сможет, то на гениальность Лео у Франции есть свой ответ в виде связки Мбаппе — Жиру. Они смогут решить исход финала.
⏭ 1/2 финала, 14 декабря, 22:00: Франция – Марокко.
Голы: Тчуамени, 17 – 0:1, Кейн, 54 (пен.) – 1:1, Жиру, 78 – 1:2.
1/8 финала, 4 декабря, 18:00: Франция – Польша – 3:1.
Группа D – 1-е место (6 очков).
Первый матч: Франция — Австралия — 4:1.
Второй матч: Франция – Дания – 2:1.
Третий матч: Тунис – Франция – 1:0.
Константин Кринский, заместитель редактора отдела «Футбол»:
Сборная Марокко – теневой фаворит в борьбе за титул чемпионов мира. Это читается просто исходя из списка полуфиналистов. Африканская команда и так прыгнула выше головы, но всё равно продолжает удивлять. Проходить топ-соперников благодаря слаженной обороне и смертоносным контратакам – зачем менять план, если он работает? Особенно если учесть, что на Францию настрой у марокканцев будет особый: некоторые футболисты родились на французской земле или переехали туда в детстве, а кто-то получил там футбольное образование или играет до сих пор.
Марокко чем-то напоминает Грецию образца 2004 года, когда «в обороне поуже, в атаке пошире» позволило выиграть чемпионат Европы. У африканцев похожая методика, а Юссеф Эн-Несири всё больше напоминает Ангелоса Харистеаса: не по манере игры, конечно, а по роли в атаке. Важный плюс для Марокко – поддержка всего арабского мира и проблемы с ментальностью у топ-сборных.
⏭ 1/2 финала, 14 декабря, 22:00: Франция – Марокко.
Гол: Эн-Несири, 42 – 1:0.
1/8 финала: Марокко – Испания – 0:0 (пен. 3:0).
Группа F – 1-е место (7 очков).
Первый матч: Марокко — Хорватия — 0:0.
Второй матч: Бельгия — Марокко — 0:2.
Третий матч: Канада – Марокко – 1:2.
Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионат.com»:
Хорватия заслужила выход в полуфинал наравне с другими сборными. Это настоящая команда, оформившая в реальность свои перспективы. «Шашечные» предельно точно знают, что им нужно. Да, у них нет топовых нападающих, нет гениев вроде Месси и Мбаппе, способных в атаке решить момент просто на таланте. Но есть триумф характера, стратегии и сильной обороны. Команда полагается на великолепный треугольник Брозович — Модрич — Ковачич в центре поля. И при этом готова довериться парням из загребского «Динамо» — Петковичу и Ливаковичу. Потому что это лучшие футболисты Хорватии на этих позициях. А сборная Хорватии — именно про силу команды.
Поэтому хорваты заслуженно вышли из группы. В том числе разгневавшись на понты канадцев. И матч с Бразилией прошёл под диктовку Хорватии, которая осознавала, что есть только один шанс испортить бразильцам праздник. Бессмысленно играть с ними в открытую, их нужно сломать. И бразильцы упёрлись в стену. Теперь у Хорватии, вероятно, самая сложная задача: не просто остановить Аргентину (и её безумных болельщиков). Хорватам придется развеять магию Лео Месси.
⏭ 1/2 финала, 13 декабря, 22:00: Аргентина – Хорватия.
1/4 финала: Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2).
Голы: Неймар, 105+1 – 0:1, Петкович, 117 – 1:1.
1/8 финала: Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3).
Группа F – 2-е место (5 очков).
Первый матч: Марокко — Хорватия — 0:0.
Второй матч: Хорватия – Канада – 4:1.
Третий матч: Хорватия — Бельгия – 0:0.
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