Финальный рейтинг фаворитов ЧМ-2022. Какая сборная возьмёт Кубок мира?

До конца чемпионата мира – 2022 осталась неделя! Турнир дошёл до стадии полуфиналов, то есть уже совсем скоро мы узнаем, какая из четырёх сборных – лучшая на планете.

На протяжении всего турнира мы вместе с вами отслеживаем, как меняется список фаворитов и насколько он соответствует реальности. До 1/4 финала были точечные промахи: сборную Германии записывали в претенденты на медали, а она даже не вышла из группы. Затем оступилась Испания, ещё одна команда, которую пользователи «Чемпионата» записывали в фавориты. И вот главный провал – Бразилия, возглавлявшая все наши рейтинги, выбыла! А Хорватия, которую вы поставили на последнее место в Рейтинге четвертьфиналов, идёт в 1/2 финала. Похожая ситуация с Марокко и Португалией.

Перед полуфиналами журналисты «Чемпионата» признаются в любви к отдельным сборным и объясняют, почему верят в их победу.

Какую сборную вы считаете фаворитом теперь? Критерии, почему одна сборная сильнее другой, определяете вы сами. В комментариях можете объяснить свой выбор и оценить рейтинг вообще.

Этот Рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Сборные распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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