«Я хочу принять правильное решение». Саутгейт — о будущем в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал своё будущее в национальной команде.

«Я считаю, что последние 18 месяцев были тяжёлыми для меня. Несмотря на то что всё было хорошо в течение последних нескольких недель, я всё ещё анализирую и думаю о том, что происходило всё это время.

В моей голове сейчас много противоречивых мыслей, поэтому я хочу быть уверенным в том, что решение остаться будет правильным. У меня определённо достаточно энергии, чтобы сделать это.

Мне тяжело было справиться со своими эмоциями после нескольких последних турниров на протяжении некоторого количества недель.

Это отнимает очень много энергии. Появляется очень много мыслей.

Я хочу принять правильное решение. Я хочу быть уверенным, что оно будет правильным, если я решу остаться. Или оно будет правильным, если я решу уйти. Я не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения. Как и в ближайшие несколько дней», — приводит слова Саутгейта BBC.

Саутгейт выводил сборную Англии в полуфинал чемпионата мира 2018 года в России, в финал чемпионата Европы 2020 года и четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его контракт с национальной командой рассчитан до декабря 2024 года.

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