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Аргентина — Хорватия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

Аргентина — Хорватия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00
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В первом полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Игра состоится сегодня, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик». Начало матча — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игра Аргентина — Хорватия.

Сборная Аргентины вышла из группы с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией, заняв первое место в квартете. В плей-офф аргентинцы обыграли Австралию на стадии 1/8 финала и Нидерланды на стадии 1/4 финала.

Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала «шашечные» оказались сильнее Японии, а в 1/4 финала сенсационно переиграли Бразилию.

Во втором полуфинальном матче встретятся сборные Франции и Марокко. Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

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