Аргентина — Хорватия. Месси становится Марадоной

Лионелю остаётся выиграть чемпионат мира, чтобы не отставать от легенды.

13 декабря состоится матч 1/2 финала чемпионата мира Аргентина — Хорватия. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение аргентинцам: поставить на победу Аргентины в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Шансы хорватов оцениваются в 5.50. На ничью дают коэффициент 3.40.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала чемпионата мира Аргентина — Хорватия 13 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что встреча Аргентина — Хорватия не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.57. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 2.26. Заключить пари на то, что как минимум одна из команд не сумеет отличиться, можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала чемпионата мира Аргентина — Хорватия (13.12.2022)

Матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия состоится 13 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало — в 22:00 мск. Сможет ли Месси отомстить за Неймара? Разбираемся вместе.

Аргентина по-прежнему зависима от Месси. Достижения и успехи команды в атаке во многом обусловлены оптимальной игровой формой и озарениеми Лионеля, на котором завязан атакующий механизм.

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Форвард «ПСЖ» подошёл к турниру в хороших игровых кондициях. За 13 игр в Лиге 1 он забил семь голов и сделал 10 результативных передач. В Лиге чемпионов Месси записал на свой счёт четыре мяча и столько же ассистов. На ЧМ он принял участие в шести результативных действиях сборной из девяти — четыре гола и два ассиста.

На мундиале в Катаре Аргентина стартовала с поражения в матче с Саудовской Аравией (1:2). Оно стало для подопечных Лионеля Скалони первым за последние 37 встреч. Осечку нельзя назвать случайной. Саудовцы практически обезоружили статусного соперника офсайдными ловушками и вязкой игрой в середине поля.

Лионель Скалони принял верные тактические решения и кадровые перестановки, в частности, в атаке. Благодаря победам во встречах с Мексикой и Польшей с одинаковым счётом 2:0 аргентинцы вышли в плей-офф с первого места. Дальше они обыграли Австралию и Нидерланды.

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Таким образом, «альбиселесте» в шестой раз вышла в полуфинал чемпионата мира. Стоит отметить, что на этом этапе они ещё ни разу не проиграли. Лионель Месси и партнёры надеются выйти в финал и поднять главный трофей впервые с 1986 года.

Сборная Хорватии придерживается оборонительного тренда. «Шашечные» в рамках квалификации ЧМ-2022 и Лиги наций – 2022/2024 демонстрировали надёжную игру защите. В Катаре они не изменяют себе. За пять матчей соперники нанесли по воротам 66 ударов, из которых 22 пришлись в створ ворот Доминика Ливаковича.

Лишь с тремя ударами вратарь загребского «Динамо» и национальной команды не смог справиться. В трёх последних матчах он получал самые высокие оценки среди игроков сборной.

У Хорватии прослеживается приверженность переводить матчи плей-офф чемпионатов мира в экстра-таймы. На ЧМ-2018 в России хорваты провели дополнительные 90 минут. В Катаре сопротивление Японии и Бразилии команда Златко Далича смогла сломить лишь в серии послематчевых пенальти.

Хорватская сборная отличается слаженностью. Тренерский штаб редко прибегает к ротации состава. Сразу восемь игроков провели на поле 460 минут или более. Учитывая, что средний возраст стартового состава «шашечных» на чемпионате мира 29,5 года, очередная игра на измор может обернуться провалом.

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Со слаженной защитной линией «шашечных» справиться будет сложно. Негативный опыт Бразилии должен стать показательным для второй по силе южноамериканской сборной. Неймар и компания нанесли 21 удар, из которых 11 — в створ ворот, но сумели лишь раз пробить Доминика Ливаковича, да и то в дополнительное время. Аргентина не проиграет + ТМ 2.5 мяча — оптимальный вариант ставки за 1.85.

Месси никогда не перестанут сравнивать с легендарным Диего Марадоной. Лионелю жизненно необходимо выиграть этот чемпионат мира, потому что он, вероятнее всего, последний для него.

Прогноз и ставка на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия 13 декабря 2022 года

Интрига накалена до предела. Аргентина после вылета Бразилии считается вторым претендентом на победу (после Франции). Текущий ЧМ — последний для Месси и может стать его лебединой песней. Звёздный форвард делает всё возможное для завоевания главного титула в карьере каждого футболиста. Хорваты демонстрируют содержательную игру в обороне. За 510 минут они пропустили лишь три мяча. Отсюда ставка на ничью или победу Аргентины через тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.

Ставка: Аргентины не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 9.61.

Далич: Месси мало бегает и не бежит за мячом.

Рианчо: сборная Марокко сильнее сборной Черчесова.

Касильяс хочет, чтобы чемпионат мира выиграла Хорватия или Марокко.

Стоичков: сборная Бразилии — самое большое разочарование на ЧМ-2022.