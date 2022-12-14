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Роман Костомаров рассказал, какого футболиста считает лучшим в мире

Роман Костомаров рассказал, какого футболиста считает лучшим в мире
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что поддерживает и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, и форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

«Слежу за чемпионатом мира по футболу. Сейчас болею за Аргентину, но сначала — за Португалию. Но поскольку они вылетели, то за Аргентину. Я одновременно и за Месси, и за Роналду? Это лучшие игроки. Кто для меня из них лучший? По харизматичности, конечно, Роналду — это суперкрутой футболист. Но реально крутой футболист — это Месси!

Достаточно обидно было, что бразильцы вылетели. Всё-таки там Неймар звероподобен. И так проиграть по пенальти… Не ожидал, что при такой суперигре Бразилия проиграет хорватам. Но пенальти — это лотерея», — приводит слова Костомарова Legalbet.

Напомним, сборная Португалии проиграла Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре и завершила своё выступление на турнире. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу марокканских футболистов. Аргентина накануне разгромила Хорватию в полуфинале мундиаля и вышла в финал ЧМ-2022, в котором встретится с победителем противостояния Франция — Марокко.

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