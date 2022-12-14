Роман Костомаров рассказал, какого футболиста считает лучшим в мире

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что поддерживает и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, и форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси.
«Слежу за чемпионатом мира по футболу. Сейчас болею за Аргентину, но сначала — за Португалию. Но поскольку они вылетели, то за Аргентину. Я одновременно и за Месси, и за Роналду? Это лучшие игроки. Кто для меня из них лучший? По харизматичности, конечно, Роналду — это суперкрутой футболист. Но реально крутой футболист — это Месси!
Достаточно обидно было, что бразильцы вылетели. Всё-таки там Неймар звероподобен. И так проиграть по пенальти… Не ожидал, что при такой суперигре Бразилия проиграет хорватам. Но пенальти — это лотерея», — приводит слова Костомарова Legalbet.
Напомним, сборная Португалии проиграла Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре и завершила своё выступление на турнире. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу марокканских футболистов. Аргентина накануне разгромила Хорватию в полуфинале мундиаля и вышла в финал ЧМ-2022, в котором встретится с победителем противостояния Франция — Марокко.
- 14 декабря 2022
-
16:20
-
16:06
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:46
-
15:27
-
15:25
-
15:20
-
15:16
-
15:15
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:47
-
14:38
-
14:25
-
14:24
-
14:17
-
14:10
-
14:02
-
13:57
-
13:41
-
13:41
-
13:29
-
13:28
-
13:21
-
13:16
-
13:14
-
13:08
-
12:56
-
12:41
-
12:38