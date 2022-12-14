Аргентина и Месси уже в финале ЧМ! Суперкомпьютер рассказал, будет ли там Франция

14 декабря состоится второй полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре. Сборная Франции, за которую выступают такие звёзды, как Килиан Мбаппе, Оливье Жиру, Антуан Гризманн, сыграет с командой Марокко – главной сенсацией этого ЧМ. Африканская сборная пропустила лишь один мяч в пяти матчах! Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight предсказал победителя противостояния. За основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.

Франция — Марокко

В четвертьфинале сборная Марокко сенсационно обыграла команду Португалии — 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири, которому ассистировал Яхья Аттийят-аллах. Криштиану Роналду вышел на замену во втором тайме, но ему не удалось отметиться результативными действиями.

Французы же в своём матче 1/4 финала обыграли англичан — 2:1. В составе действующих чемпионов мира отличились Орельен Тчуамени и Оливье Жиру, а голевые пасы обоим отдал Антуан Гризманн. У англичан забил Гарри Кейн, реализовавший 11-метровый удар. Но на 84-й минуте тот же Кейн не забил второй пенальти, ударив выше ворот – так Англия упустила шанс сравнять счёт.

По мнению суперкомпьютера, у Франции больше шансов на проход в финал — 66% против 34% у Марокко.

Оливье Жиру Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Предыстория

Сборная Марокко, которая впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, побив таким образом рекорд Африки, никогда не встречалась с Францией на ЧМ. Что же касается «трёхцветных», то это будет их седьмое участие в 1/2 финала. В 1958 году французы проиграли сборной Бразилии во главе с 17-летним Пеле (2:5), в 1982-м уступили команде ФРГ (3:3, 4:5 пен.), четыре года спустя вылетели от того же соперника (0:2), в 1998 году победили Хорватию (2:1), в 2006-м — Португалию с Луишем Фигу и 21-летним Криштиану Роналду (1:0), а в 2018-м — Бельгию (1:0). Баланс команды в этих встречах — +3=1-2, 9-11.

Сбылся ли прогноз на первый полуфинал?

Ранее суперкомпьютер дал прогноз на первый полуфинальный матч, в котором играли сборные Аргентины и Хорватии. Он оценил шансы команд в 64% и 36% соответственно. Аргентинцы во главе с Лионелем Месси одержали победу — 3:0 — и вышли в финал, который состоится 18 декабря; хорваты же сыграют в матче за третье место 17 декабря. Таким образом, прогноз машины сбылся.

Полуфинал чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре 14 декабря

Время начала матча — московское. Следить за всеми событиями встречи можно на «Чемпионате».