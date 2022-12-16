Почеттино: игроки Аргентины отдают всё ради Месси, потому что верят, что выиграют с ним ЧМ

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о сборной Аргентине и её капитане Лионеле Месси.

«Конечно, Аргентине нужен Месси, но Месси нуждается в том, чтобы остальные 10 игроков сражались за него в каждый отдельный момент. Это один из ключевых моментов этой команды – то, как все они верят, что, играя с Месси, они могут выиграть чемпионат мира. И вы можете видеть, что игроки выкладываются на 120 процентов, чтобы сделать это. Разные игроки: Родриго Де Пауль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес — они отдают всё, что у них есть, и даже больше, и они делают это ради Месси. Они отдают всё, потому что это их мечта, они так близки, и, когда у них есть Месси, они знают, что всё возможно.

А ещё есть Месси. Я аргентинец, я играл за сборную Аргентины и в детстве всегда мечтал выиграть чемпионат мира. Месси ничем не отличается. Я очень хорошо знаю, что его мечта — поднять этот трофей. Все в Аргентине и, я думаю, каждый человек, который любит футбол, хотят, чтобы Месси сделал это в воскресенье. Потому что Месси — это футбол. И, как он уже сказал, это будет его последняя игра на чемпионате мира», — написал Почеттино в своей колонке для The Athletic.