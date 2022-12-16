Главный судья финала ЧМ Марциняк рассказал, как пережил болезнь сердца

Главный арбитр финального матча чемпионата мира в Катаре Шимон Марциняк рассказал, как пережил проблемы с сердцем.
«Последние полтора года мне было очень тяжело. У меня была тахикардия – это болезнь сердца. Мне даже пришлось прекратить судейство. Я пропустил чемпионат Европы, что для арбитра, находящегося в лучшем возрасте, было ужасно. Только я и моя команда судей знаем, как тяжело это было для меня. Теперь жизнь возвращает мне долг, и я даже не могу перестать улыбаться, потому что это прекрасное чувство.
Как я стал арбитром? Когда я играл за команду «Висла Плоцк», то получил красную карточку. После игры я поговорил с судьёй, и он сказал мне очень важную фразу: «Если ты думаешь, что это лёгкая работа, иди и попробуй. Ты всё увидишь». Я подумал: почему бы и нет? Итак, я сразу же пошёл на курсы и начал судить. Я благодарен ему, потому что, если бы не эта красная карточка, я бы, наверное, никогда не стал судьёй», — приводит слова Марциняка официальный сайт ФИФА.
- 16 декабря 2022
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