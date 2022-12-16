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Чемпионат мира по футболу, лучшие формы сборных в истории турнира, фото, рейтинг, ЧМ-2022, самые красивые футболки

Лучшие формы в истории чемпионатов мира. «Космос» России и классика Аргентины в рейтинге
Вячеслав Опахин
Рейтинг лучших форм в истории чемпионатов мира
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Футбольный показ мод. Топ самых красивых и легендарных комплектов, а формируете его вы.

Мировой чемпионат – это не только сражение лучших сборных планеты. Но и большой футбольный «показ мод». Даже на первых турнирах сборные тщательно готовили комплекты формы, чтобы выделяться среди других. В этом огромном исследовании мы отобрали 30 комплектов и предлагаем вам расставить их по местам. Рейтинг будет формироваться онлайн в соответствии с голосами всех читателей.

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Рейтинг: лучшие формы сборных в истории чемпионатов мира
1 место

Сборная Мексики на ЧМ-1998

Даже для того лихого в плане дизайна времени, какими были 90-е, форма Мексики – вау! Почему бы не изобразить на футболке маску майя? И ведь получилось колоритно и органично. Особенно если смотреть фото голов мексиканцев.

Маской на форме мексиканцам удалось запугать соперников на групповом этапе, а вот против Германии на первой стадии плей-офф это уже не сработало.

2 место

Сборная СССР на ЧМ-1966

Эмблема слева на груди? Слишком мелко, решили в Советском Союзе и создали для всех спортсменов форму с огромными буквами «СССР». Футболисты сборной играли в кроваво-красном комплекте на чемпионате мира в Англии и поразили всех, остановившись в шаге от финала – проиграли ФРГ (1:2).

3 место

Сборная Аргентины на ЧМ-1986

Об этой форме невозможно говорить без упоминания Диего Марадоны. А Диего Марадона на ЧМ-1986 – это именно короткие шорты и простая небесно-голубая с белым футболка. «Гол столетия» и «Рука Бога» состоялись именно в этом комплекте.

4 место

Сборная Нигерии на ЧМ-2018

На российском чемпионате мира в тренде были простой чистый дизайн или отсылка к прошлому. Потому Нигерия и взорвала инфопространство яркой и необычной формой. Белая майка с чёрно-салатовым узором стала такой популярной, что пришлось делать дополнительные партии на продажу.

Правда, наблюдать за такой красивой Нигерией на чемпионате мира можно было всего в трёх матчах. Африканская команда не вышла из группы.

5 место

Сборная ФРГ на ЧМ-1990

Весь немецкий дизайн будто бы в этой футболке. Просто, узнаваемо, эффективно, креативно и при этом ничего лишнего. Белая футболка, поперёк которой кривой линией шли полосы в цветах флага, образуя на стыках пробелы в форме ромба. Ещё одна небольшая особенность – остроугольный воротник вместо закруглённого, как за четыре года до этого.

6 место

Сборная Бразилии на ЧМ-1970

Классика, в которой всё идеально. Возможно, это вообще одно из лучших цветовых сочетаний. Ярко-жёлтая футболка с идеальным круглым зелёным воротником и манжетами. И синие шорты. Видишь такую форму – точно знаешь, что это Бразилия. На ЧМ-1970 в ней искрил легендарный Пеле, а «селесао» взяли третий Кубок мира.

7 место

Сборная России на ЧМ-2014

Не лучший турнир для сборной России, зато очень классная форма. На белой выездной майке изображена Земля, какой её увидел из космоса Юрий Гагарин. На домашней футболке было написано «Поехали!» на воротнике. Прости, дядя Юра, ЧМ-2014 мы проиграли.

8 место

Сборная Англии на ЧМ-2006

Как один элемент может сделать форму особенной? На форме англичан Крест Святого Георгия разместили на плече и сделали его агрессивно-острым. И без того крутой комплект вполне мог стать ещё легендарнее, если бы Англия с суперзвёздным составом добралась до трофея. Но вместо этого она вылетела от Португалии в четвертьфинале.

9 место

Сборная Италии на ЧМ-1978

Абсолютный минимализм: насыщенный синий и лого федерации (=флаг). Что ещё нужно? Итальянцы, видимо, были настолько довольны формой, что сделали домашний и выездной комплекты практически одинаковыми. Единственным отличием стал цвет шорт: у основной формы они были белыми, у резервной – синими, под цвет футболки.

На том чемпионате мира Италия заняла четвёртое место, уступив в матче за бронзу Бразилии. Обидно, но форма всё равно легендарная.

10 место

Сборная Нидерландов на ЧМ-1974

Нидерланды на любом турнире выделяются благодаря оранжевому цвету. Так что достойных комплектов у них было немало, но каноничный – из 70-х. Простой дизайн, а детали (полосы и лого) выполнены в чёрном цвете. Изящное сочетание оранжевого и чёрного. В такой форме «оранье» взяли два «серебра» – в 1974 и 1978. А особенно запомнился Йохан Круифф, оторвавший одну из полос adidas, потому что у него был контракт с Puma.

11 место

Сборная Новой Зеландии на ЧМ-2010

У сборной Новой Зеландии было бы больше шансов оказаться в нашем списке, если бы она чаще присутствовала на мировых первенствах. Но на ЧМ-1982 была белая майка и какого-то зеленоватого оттенка. Зато на турнир в ЮАР приехала та самая «Олл блэкс»: чёрная футболка с изящным лого. Стильный экземпляр, который даже не хочется ничем дополнять. Жаль, что новозеландцы не покрасовались в плей-офф.

12 место

Сборная Франции на ЧМ-1998

Форма сборной Франции на домашнем ЧМ – пример идеального сочетания синего, белого и красного цветов при большом количестве элементов. Тут тебе и полосы в цветах флага, и ви-образный воротник с окантовкой, и манжеты с окантовкой, и даже полосы на груди. Плюс объёмный шрифт номера. А всё вместе – настоящая легенда футбольных джерси.

13 место

Сборная Испании на ЧМ-2010

Синяя форма часто используется Испанией как второй комплект, однако долгое время не получалось найти баланс между основным цветом и яркими элементами. На Кубок мира в ЮАР испанцы привезли идеальную майку, причём удалось сыграть на акценте именно на полосах технического спонсора. +100 к легендарности – именно в этой форме Испания выиграла свой первый титул чемпионов мира.

14 место

Сборная Хорватии на ЧМ-1998

«Шашечки», а конкретно, красно-белая шаховница – один из самых узнаваемых дизайнов в футболе. Сборная Хорватии постоянно экспериментирует с размером, расположением, видом шахматки, но лучшей по-прежнему является майка из 98-го. «Шашечки» тут в «движении» и напоминают флаг. В этой форме хорваты взяли «бронзу» на своём первом ЧМ.

15 место

Сборная Колумбии на ЧМ-2014

Долгое время колумбийцы играли в форме с вырвиглазным сочетанием синего и желтого, но к ЧМ-2014 создали форму с более темными оттенками. Дополнительной оригинальности футболке придают диагональные полосы. Белая окантовка на вороте и манжетах здорово сочетается с белым цветом на эмблеме.

В этой красотище колумбийцы дошли до четвертьфинала и вылетели лишь от хозяев турнира – Бразилии. А блистал на том турнире Хамес Родригес, который даже стал лучшим бомбардиром.

16 место

Сборная Камеруна на ЧМ-2002

Сборная Камеруна вообще любит необычные комплекты, но в Японию и Корею приехала устраивать революцию: футболка без рукавов! Товарняки в ней сыграть успели, а вот на самом турнире идею завернула ФИФА. Пришлось добавлять чёрные рукава. Уайлд-кард в наш рейтинг за смелость!

Оригинальный дизайн Камеруну на том чемпионате мира не помог. Команда с молодым Самуэлем Это’О в составе заняла третье место в группе и не попала в плей-офф.

17 место

Сборная Японии на ЧМ-2018

На чемпионате мира в России многие сборные ударились в ретро-стиль, а вот Япония выделилась. Запоминающаяся домашняя майка была с простым принтом, который отсылал к традиционным доспехам самураев.

Та форма японцев запомнилась многим ещё и из-за насыщенного выступления команды на чемпионате мира. Кейсуке Хонда и компания вышли в плей-офф благодаря меньшему количеству жёлтых карточек, чем у Сенегала (остальные показатели были равными), а в 1/8 финала драматично проиграли Бельгии.

18 место

Сборная Франции на ЧМ-2022

Будет несправедливо, если самая красивая форма ЧМ-2022 так и останется висеть в шкафчиках. Потому что французы весь турнир или играют «дома», или их соперники выходят в светлом и можно использовать основную тёмно-синюю форму.

А ведь выездной комплект – шикарный! На футболке принт под «ткань туаль де жуи» – это традиционные французские монохроматические буколические узоры. На форме изображены Триумфальная арка, сцены Французской революции и ветряные мельницы. Есть, правда, мнение, что производитель слизал идею у конкурента, но футболка от этого хуже не становится.

19 место

Сборная США на ЧМ-1994

Один из самых смелых и спорных комплектов в истории сборных. США в 1994 году проводили чемпионат мира и решили заявить о себе. Первый комплект был в красно-белую волнистую полоску, а вот выездной – 90-е воплоти. Американцы показали футболки под «джинсовую» ткань, с огромными звёздами. Сначала футболисты скептически отнеслись к такому стилю, но затем только в ней и играли. Добрались аж в 1/8 финала, где проиграли Бразилии. Комбо-сочетание – эта форма и Алекси Лалас, один из лидеров нашего рейтинга причёсок.

20 место

Сборная Перу на ЧМ-1978

С диагональной красной полосой сборная Перу играет с 1936 года. На чемпионате мира в Аргентине дизайн был совершенным: лого производителя уменьшили, зато эмблему Федерации, напротив, увеличили. И кроваво-красная полоса как ведущий элемент. Сразу понятно, кто на поле.

Перуанцы выступили противоречиво: сначала уверенно прошли первый раунд, а потом с треском провалились во втором.

21 место

Сборная Италии на ЧМ-1994

Аккуратные треугольники в цветах флага Италии на воротнике и манжетах делают эту простую майку особенной. А вот узор из логотипов Федерации футбола – спорная идея. Но особенной майку делает трагический пенальти Роберто Баджо в финале ЧМ-1994. Итальянцы тогда драматично упустили трофей.

22 место

Сборная Шотландии на ЧМ-1978

Особого стиля этой форме придают воротник «с горлом» и необычный узор на рукавах. Так производитель формы изящно интегрировал свой ромб-логотип. Тёмно-синий фон и белые вставки – очень удачное сочетание. Единственная проблема: шотландцы не преодолели первый раунд.

23 место

Сборная Японии на ЧМ-1998

Необычных, странных, диких вратарских свитеров было достаточно (особенно в 90-е), но сделать форму «в огне» – такое могли только японцы! Вырвиглазный верх в сочетании с длинными шортами моментально превращал голкипера в супергероя. Правда, соперников такой стиль не напугал. Японцы не набрали ни одного очка в группе.

24 место

Сборная Бразилии на ЧМ-1986

Классическая футболка Бразилии, которую отличает агрессивный воротник. Пеле в этой форме уже не играл, да и до решающего матча бразильцы не добрались – уже в четвертьфинале их по пенальти выбила Франция. Но разве комплект от этого становится менее красивым? Конечно, нет!

25 место

Сборная Бельгии на ЧМ-2018

Бывают хорошие ремейки: как у сборной Бельгии, для которой сделали форму на ЧМ-2018 с отсылкой к комплекту 1984 года. Основной элемент – узор и эмблема, расположенная по центру. А ярко-красный цвет позволял футболистам выделяться на картинке и надолго врезался в память.

26 место

Сборная ФРГ на ЧМ-1958

Просто и лаконично. Идеальное сочетание бело-чёрного стиля, который особенно элегантно смотрится с воротником со шнуровкой. Практически такая же форма была у немцев за четыре года до этого, на ЧМ-1954. Единственное отличие – чёрный фрагмент на месте шнуровки.

27 место

Сборная Испании на ЧМ-1982

Красный, жёлтый и синий – ещё одно идеальное сочетание. И не ошибёшься, что это за сборная. Испания на домашнем мундиале выглядела умопомрачительно стильно. Даже гетры: чёрные с цветами флага.

Крутая форма и знакомые стадионы испанцам не помогли. Команда с трудом выползла из группы в первом раунде и вылетела во втором.

28 место

Сборная Франции на ЧМ-1986

Мишель Платини и бронзовые призёры Кубка мира в Мексике. Форма французов на том турнире, хоть и была выполнена в привычных цветах, отличалась от других комплектов несколькими деталями. Домашняя форма: синяя футболка с манжетами в цветах флага, белым воротником и белыми продольными полосами на рукавах с еле заметными красными линиями внутри, белые шорты и красные гетры. В выездном комплекте цвета менялись местами: футболка – белая, шорты – синие, гетры – белые.

29 место

Сборная Англии на ЧМ-1966

Классика на все времена: просто красная форма, где акцент смещается на столь же легендарный логотип с тремя львами. Почему этот комплект особенный, вы и так знаете. Именно в нём англичане в первый и единственный раз в своей истории стали чемпионами мира. Величие!

30 место

Сборная Дании на ЧМ-1986

На дебютном Кубке мира датчане в плане формы сыграли на контрасте. Дизайн был одинаковый, но домашняя футболка – слишком «тяжёлая». Поэтому в нашем рейтинге участвует выездной комплект. Стиля этой майке придают ещё и едва заметные серые полосы.

Датчане в такой форме уверенно вышли из группы, но сразу же разгромно влетели испанцам.

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