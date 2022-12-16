Лучшие формы в истории чемпионатов мира. «Космос» России и классика Аргентины в рейтинге

Мировой чемпионат – это не только сражение лучших сборных планеты. Но и большой футбольный «показ мод». Даже на первых турнирах сборные тщательно готовили комплекты формы, чтобы выделяться среди других. В этом огромном исследовании мы отобрали 30 комплектов и предлагаем вам расставить их по местам. Рейтинг будет формироваться онлайн в соответствии с голосами всех читателей.

Считаете, что какой-то вариант должен быть выше? Нажимайте на стрелочку вверх «↑».

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Важно: полноценно функционал работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли сюда через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.