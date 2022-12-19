Месси целовал кубок, его носили на руках, Мартинес показал неприличный жест. Фото с финала

18 декабря в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» в финальном матче чемпионата мира в Катаре национальная команда Аргентины одержала победу над сборной Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Все решилось в серии пенальти, где команда Лионеля Скалони оказалась сильнее.
Сборная Аргентины на пути к финалу турнира выиграла свою группу, опередив Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. На стадии плей-офф команда прошла Австралию, Нидерланды и Хорватию.
На этом турнире Лионель Месси забил семь мячей и отдал три результативные передачи. Два мяча аргентинец забил на групповом этапе — в ворота Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0). На стадии плей-офф Лионель отличился в ворота сборных Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 в серии пенальти), Хорватии (3:0) и дважды в ворота Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Четыре мяча нападающий забил с 11-метровой отметки.
Лучшие кадры с матча Аргентина — Франция — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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