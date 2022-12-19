Объявлена символическая сборная ЧМ-2022 по версии Opta Sport

Спортивная аналитическая компания Opta Sport объявила символическую сборную чемпионата мира 2022 года в Катаре.
11 футболистов были выбраны на каждую из позиций на основе средних оценок игроков в матчах чемпионата мира в Катаре. В сборную попали лучший бомбардир чемпионата мира форвард сборной Франции Килиан Мбаппе и лучший игрок нападающий Аргентины Лионель Месси.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия).
Защитники: Тео Эрнандес (Франция), Маркиньос (Бразилия), Йошко Гвардиол (Хорватия), Ашраф Хакими (Марокко).
Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Орельен Тчуамени (Франция), Антуан Гризманн (Франция).
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Хулиан Альварес (Аргентина), Лионель Месси (Аргентина).
Примечательно, что вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, признанный ФИФА лучшим голкипером турнира, не попал в символическую сборную по версии Opta Sport. Также среди 11 лучших футболистов по версии компании не оказалось обладателя приза лучшему молодому игроку ЧМ, полузащитника Аргентины Энцо Фернандеса.
- 19 декабря 2022
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