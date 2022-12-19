«В финале ЧМ забыли про правила футбола». Гол Месси в ворота Франции следовало отменить

Лионель Месси забил два мяча в финале чемпионата мира — 2022. Сначала капитан южноамериканцев реализовал пенальти, а в дополнительное время отличился и с игры. Но должен ли был арбитр засчитывать второй гол лучшего игрока турнира?

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На 108-й минуте аргентинцы в третий раз огорчили французского вратаря Уго Льориса. В ходе голевой атаки возникло подозрение на офсайд у Лаутаро Мартинеса. Нападающий «Интера» ворвался в чужую штрафную, но его удар с острого угла отразил голкипер. Первым на добивании оказался Месси и снова вывел Аргентину вперёд, а Жюль Кунде вынес мяч уже после того, как тот пересёк линию.

Полуавтоматическая система фиксации офсайда определила, что Лаутаро был в правильном положении. Вероятно, пальцы на руках Мартинеса находились ближе к чужим воротам, однако, как известно, эта часть тела не влияет на определение «вне игры». Гораздо любопытнее другой момент. Дело в том, что во время голевой атаки из технической зоны за боковую линию выскочили сразу два аргентинских игрока со скамейки. Они находились на поле за мгновение до того, как мяч оказался за линией. Естественно, это запрещено правилами.

13 аргентинцев на поле Фото: Кадр трансляции

Польский арбитр Шимон Марциняк и резервный судья Исмаил Эльфат из США не увидели момент с нарушением и засчитали взятие ворот. На самом деле, аргентинцам повезло, что преждевременная радость их запасных не обернулась отменой гола.

Футбольный арбитр Игорь Федотов подчеркнул, что гол Месси нужно было отменять: «В финале чемпионата мира забыли про базовые правила футбола. Да вообще на ЧМ про них говорить не приходится… На поле во время второго гола Месси было 13 человек, это, конечно, нарушение. Гол нельзя было засчитывать, но это не вина Марциняка, а вопрос к VAR и резервному. Они должны были сказать, что гол Месси надо было отменять».

Кстати, на групповом этапе был случай, когда на поле одновременно находились сразу 12 австралийских футболистов. Это произошло в игре с Францией (1:4). Тогда на замену появились два игрока, а с поля ушёл только один. Арбитр обратил на это внимание только спустя несколько секунд.

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