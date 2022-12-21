Источник: Миллер и Медведев прибыли в Бразилию для переговоров по Клаудиньо и Алберто

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прибыли в Бразилию для переговоров с «Палмейрасом» и «Коринтиансом» по Клаудиньо и Юри Алберто, информирует издание Lance.

Накануне другие бразильские инсайдеры сообщали, что кто-то из руководства «Зенита» прибудет в Бразилию для знакомства со структурой местного футбола и системой управления клубами.

Ранее появилась информация, согласно которой «Палмейрас» намерен провести встречу с агентом Клаудиньо и представителями «Зенита», чтобы обсудить возможный переход. Бразильский клуб заинтересован в полноценном трансфере 25-летнего полузащитника. Что касается Юри Алберто, то его хочет выкупить «Коринтианс», за который игрок выступает на правах аренды.