Клопп высказался о поражении от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (2:3) в матче 1/8 финала Кубка лиги.

«Первые 15 минут для нас определённо были трудными. Мы играли по схеме, к которой не привыкли. В паузе у нас был Бобби (Фирмино. — Прим «Чемпионата») в центре, а Окслейд на фланге, что помогало. Потом нам пришлось перестроиться. Нам понадобилось время, чтобы адаптироваться.



Когда мы были компактными, у нас были свои шансы. Это супер, супер, супер команда, которая делает всё очень хорошо. В полузащите вы должны быть на высоте. Первые 15 минут мы действительно боролись, и это убивало уверенность.



Хорошо, что к перерыву всё наладилось. Начинается второй тайм, и они забивают второй гол с первого удара. Рияд (Марез. — Прим «Чемпионата») сыграл на мировом уровне, но до этого мы могли добиться большего. Голы, которые мы пропустили, были ненужными. Мы перестроились перед третьим голом, это означало новую схему. Мы наблюдали за мячом. Все ожидали, что Натан (Филлипс. — Прим «Чемпионата») выиграет этот верховой мяч, но за ним не было никого, кроме двух игроков «Сити».



Пропущенные голы были лишними, остальное было сложной игрой для обеих команд. У нас были неплохие периоды, мы играли в хороший футбол и могли забить больше мячей. Это результат, с которым мы должны пережить, вот и всё», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

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