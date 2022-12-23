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«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги
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Завершилась встреча 1/8 финала Кубка Английской футбольной лиги, в которой «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Финальный свисток главного арбитра Дэвида Кута зафиксировал победу хозяев со счётом 3:2.

Счёт был открыт на 10-й минуте встречи – гол забил норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холанд. Спустя 10 минут ворота хозяев поразил форвард «Ливерпуля» Фабиу Карвалью. В начале второго тайма команды обменялись голами: на 47-й минуте «горожан» вновь вывел вперёд Рияд Марез, однако спустя минуту ответный мяч на свой счёт записал Мохамед Салах. На исходе часа игры команда Хосепа Гвардиолы вновь получила преимущество – ворота «Ливерпуля» поразил защитник Натан Аке. Итог — победа «горожан» — 3:2.

Англия - Кубок лиги. 1/8 финала
22 декабря 2022, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 10'   1:1 Карвалью – 20'   2:1 Марез – 47'   2:2 Салах – 48'   3:2 Аке – 58'
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