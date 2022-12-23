«Бавария» не интересуется Мартинесом. Кандидаты для замены Нойеру — Нюбель и Зоммер

Мюнхенская «Бавария» не заинтересована в трансфере голкипера сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. Ранее сообщалось, что немецкий гранд после травмы основного голкипера Мануэля Нойера хочет заменить его игроком «альбиселесте».
По информации журналиста Фабрицио Романо, мюнхенцы не рассматривают кандидатуру Мартинеса, а главными кандидатами на замену Нойеру являются Александр Нюбель, который принадлежит «Баварии», но этот сезон проводит в аренде в «Монако», и Ян Зоммер из мёнхенгладбахской «Боруссии».
Мартинес был признан лучшим голкипером чемпионата мира в Катаре. Его сборная впервые с 1986 года выиграла главный титул, а сам он помог своей команде одержать победы в двух сериях пенальти – с Нидерландами в четвертьфинале и в финальном противостоянии с Францией.
Аргентинский мальчик станцевал в стиле Эмилиано Мартинеса:
- 24 декабря 2022
-
00:14
- 23 декабря 2022
-
23:50
-
23:47
-
23:33
-
23:15
-
23:10
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
22:47
-
22:47
-
22:46
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:24
-
22:05
-
21:30
-
21:28
-
21:19
-
21:14
-
21:06
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:42
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:00
-
19:58
-
19:53
-
19:52
-
19:50