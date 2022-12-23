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«Бавария» не интересуется Мартинесом. Кандидаты для замены Нойеру — Нюбель и Зоммер

«Бавария» не интересуется Мартинесом. Кандидаты для замены Нойеру — Нюбель и Зоммер
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Мюнхенская «Бавария» не заинтересована в трансфере голкипера сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. Ранее сообщалось, что немецкий гранд после травмы основного голкипера Мануэля Нойера хочет заменить его игроком «альбиселесте».

По информации журналиста Фабрицио Романо, мюнхенцы не рассматривают кандидатуру Мартинеса, а главными кандидатами на замену Нойеру являются Александр Нюбель, который принадлежит «Баварии», но этот сезон проводит в аренде в «Монако», и Ян Зоммер из мёнхенгладбахской «Боруссии».

Мартинес был признан лучшим голкипером чемпионата мира в Катаре. Его сборная впервые с 1986 года выиграла главный титул, а сам он помог своей команде одержать победы в двух сериях пенальти – с Нидерландами в четвертьфинале и в финальном противостоянии с Францией.

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