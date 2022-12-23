Грэм Сунесс: Эмилиано Мартинес был похож на вульгарного клоуна

Экс-футболист сборной Шотландии и «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о поведении вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса после финального матча чемпионата мира с Францией, в котором южноамериканцы одержали победу – 3:3, 4:2 пен. Мартинес получил приз как лучший голкипер турнира и приложил трофей к паху, продемонстрировав неприличный жест.



«Неужели кто-то действительно находит подобные вещи забавными? Мартинес дискредитировал себя и свою страну. Он выглядел как вульгарный клоун.



Мне нравится его игра за «Астон Виллу» и сборную. Но думать, что его поступок был уместен – убого. Я не могу понять, как он решился на это перед всем миром. Ведь он к тому же был на церемонии награждения с высокопоставленными лицами и эмиром Катара.



Какое уважение он проявил к хозяевам турнира? Да и к себе? Он не будет гордиться этим в будущем», — написал Сунесс в издании Daily Mail.

Аргентинский мальчик станцевал в стиле Эмилиано Мартинеса: