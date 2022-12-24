Андрес Иньеста назвал условия, при которых Педри станет топ-игроком

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста высказался о хавбеке «Барселоны» Педри. Футболистов часто сравнивают между собой.

«Педри? Мы с ним уже несколько раз говорили. Я хотел, чтобы футболисты знали, что если я могу чем-то помочь им, то я рядом. Я чувствую, что из-за этих сравнений и того факта, что он в «Барселоне», я могу ему помочь. Очень приятно быть чьим-то эталоном, тем более для игрока с тем потенциалом, который есть у Педри. Мы немного пообщались, и я пожелал ему удачи. Он великолепный футболист с прекрасным талантом. Если он будет следовать своей дисциплине, желанию работать, учиться и самосовершенствоваться, то станет эталоном», — приводит слова Иньесты Marca.

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