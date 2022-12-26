AS: три игрока Франции были против присутствия Бензема на ЧМ-2022. Гризманн — сильнее всех

Вратарь Уго Льорис, а также нападающие Оливье Жиру и Антуан Гризманн выступали против присутствия Карима Бензема в составе сборной Франции на ЧМ-2022. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, футболисты выразили сомнение по поводу влияния Карима Бензема на команду. Больше всего присутствием Бензема был недоволен Гризманн. Он посчитал, что Бензема будет уделяться очень много внимания, и между ними возникла напряжённость. Гризманн даже был обеспокоен тем, что появляется в соцсетях реже, чем Карим, поэтому для решения этого вопроса состоялась исполнительная встреча с Французской федерацией футбола.

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