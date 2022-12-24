«Как тренер я понимаю его выбор». Капелло — об отказе Дешама от Бензема на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Милана», «Реала» и «Ювентуса» Фабио Капелло поделился мнением об исчезновении из футбола позиции центрального нападающего, а также прокомментировал решение наставника Франции Дидье Дешама не возвращать форварда Карима Бензема в состав после восстановления от травмы.
«Можно ли сказать, что центральные нападающие находятся под угрозой исчезновения? Их теперь осталось не так много, это правда. Но ранее уже была смерть и ложной девятки. Жиру был хорошим примером этой роли, но ему не хватило Бензема в напарниках.
Правильно ли сделал Дешам, что отказался от Карима Бензема? Как тренер я хорошо понимаю его отказ, потому что сделал то же самое с Савичевичем перед финалом Лиги чемпионов 1993 года, [который завершился поражением «Милана» от «Марселя» — 0:1]. Мне сказали, что он может играть, только утром перед матчем, после того как я подготовил тактику с Рэдучою. Из уважения я ничего не стал менять. Я чувствовал, что по отношению к команде вёл себя правильно. Но остаётся вопрос: с Савичевичем и с Бензема у «Милана» и Франции было бы больше шансов завоевать трофей? Может быть, да», — приводит слова Капелло Corriere della Sera.
Болельщики встречают сборную Франции в Париже:
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