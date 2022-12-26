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В соцсетях появилось видео подготовки гроба с изображением Пеле

В соцсетях появилось видео подготовки гроба с изображением Пеле
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В Сети появилось видео с подготовкой золотого гроба с изображением легенды мирового футбола — бразильца Пеле. Ранее стало известно, что состояние 82-летнего Пеле ухудшилось, он попрощался с семьёй и друзьями.

Бразилец продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Он был вынужден провести Рождество в больнице вместе со своей семьёй и близкими людьми. Заболевание было выявлено у Пеле осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения. С тех пор Пеле находится в больнице.

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