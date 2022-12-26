«Арсенал» сделал предложение «Шахтёру» в размере € 60 млн за Мудрика

«Арсенал» сделал официальное предложение «Шахтёру» по трансферу полузащитника Михаила Мудрика. Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, «канониры» предложили украинской команде € 40 млн + € 20 млн в качестве различных бонусов.

«Шахтёр», в свою очередь, хочет гораздо большую сумму, которая удовлетворит их аппетиты и позволит отпустить игрока на Туманный Альбион. Сам игрок желает перейти именно в «Арсенал». Поэтому в скором времени руководство клуба проведёт переговоры с агентом игрока, чтобы обсудить условия сделки.

Мудрик является воспитанником харьковского «Металлиста». Также он выступал за академию «Днепра», с 2016 года играет за «Шахтёр». В текущем сезоне полузащитник в 18 играх забил десять мячей и отдал восемь голевых передач.

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