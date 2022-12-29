В «Бенфике» подтвердили интерес топ-клубов к полузащитнику Энцо Фернандесу

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта подтвердил интерес европейских топ-клубов к аргентинскому полузащитнику Энцо Фернандесу.



«Мы не хотим отказываться от Энцо Фернандеса в январе, но «Бенфика» готова продать игрока в случае предложения в € 120 млн», — приводит слова Кошты DAZN.



Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира 2022 года в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол в составе сборной Аргентины и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Фернандес может перейти в мадридский «Реал», «Челси» или «Ливерпуль». Сумма отступных в контракте 21-летнего футболиста составляет € 120 млн.

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