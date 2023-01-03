Ван Дейк: сейчас «Ливерпуль» не думает о титуле АПЛ, но этот сезон может стать безумным

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк оценил шансы команды на победу в АПЛ.



«Это мотивирует меня в «Ливерпуле». Да, мы отстаём от «Арсенала», но этот сезон может стать безумным, очень необычным.



Нужно быть реалистами, сейчас мы не думаем о титуле. Мы должны сосредоточиться на предстоящих играх, побеждать в них, а там увидим», — приводит слова Вирджила ван Дейка Goal.com.

Напомним, после 17 туров Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 28 очков. Идущий на первом месте лондонский «Арсенал» за 16 проведённых матчей набрал 43 очка.

В рамках 18 тура АПЛ «Ливерпуль» у себя на поле примет «Вулверхэмптон», находящийся на предпоследнем, 19 месте в турнирной таблице.

Самые яркие покеры в АПЛ