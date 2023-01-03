Каррагер: «Ливерпуль» не справляется, когда интенсивность игры растёт

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что английский клуб стареет. Бывший защитник команды прокомментировал поражение красных от «Брентфорда» в 19-м туре АПЛ (1:3).



«Это было мотивом «Ливерпуля» весь сезон. Как только интенсивность игры возрастает, они не справляются. Им нужно играть более медленно, потому что, как только игра становится быстрой, они не могут за ней угнаться.



«У «Ливерпуля» весь сезон были проблемы с командами, которые обладают хорошей физической подготовкой. Давайте не будем забывать, что это команда, которая гордится тем, что интенсивность – это её идентичность.



Они больше не могут с этим справляться. Это похоже на стареющую команду, чей конец приближается», – приводит слова Каррагера Sky Sports.

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