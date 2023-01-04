Сёмин: Пиняеву надо думать только о футболе. Тогда он заиграет и в «Локо», и в «Барселоне»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высоко оценил футбольный потенциал Сергея Пиняева. По мнению специалиста, молодому игроку стоит окружить себя правильными людьми и думать только о футболе. В таком случае он смог бы заиграть даже в европейском топ-клубе.
«Пиняеву нужно окружить себя правильными людьми, чтобы они ему добра желали. Важно, чтобы Сергея никто не отвлекал от футбольной деятельности, его голова должна думать только о футболе. В таком случае Пиняев заиграет и в «Локомотиве», и в «Барселоне». И вообще в любом клубе, в котором он сам захочет.
Молодым игрокам никогда нельзя обозначать границы их таланта. Пусть работает и не предаёт свои футбольные мечты — тогда всё сложится», — приводит слова Юрия Сёмина «РБ Спорт».
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