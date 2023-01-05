Романцев: у России после отстранения пропало желание пахать. Но нужно играть, варианта нет

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил последние матчи национальной команды.

«На какие мысли наводят последние матчи сборной России? На такие, что играть надо. Через не могу, через то, что это не очень престижно, как кто-то считает. Но играть надо. Для меня лично и, думаю, для тренерского штаба было довольно неожиданно, что так резко возьмут и скажут: «Не, ребята, вы не будете больше играть». И желание пахать после этого как-то пропало. Вот постепенно за счёт этих игр всё больше и больше это желание восстанавливается. И у нас другого варианта нет, альтернативы-то никакой нет. Нужно просто играть и собираться, разговаривать», — приводит слова Романцева Первый канал.

После отстранения от участия в официальных международных матчах по решению УЕФА и ФИФА сборная России провела три товарищеские встречи с командами из Азиатской конфедерации футбола: Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).