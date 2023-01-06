«Аякс» приобрёл чемпиона мира из «Вильярреала» за € 8 млн

Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи перешёл в «Аякс». Об этом сообщает официальный сайт амстердамского клуба.
«Аякс», «Вильярреал» и Херонимо Рульи достигли договорённости о переходе аргентинца в наш клуб. Контракт вступает в силу немедленно и будет рассчитан на три с половиной года. Соглашение позволяет «Аяксу» продлить пребывание игрока в клубе ещё на один сезон.
Клубы договорились о сумме трансфера в € 8 млн. С учётом бонусов она может увеличиться до € 10 млн», — гласит заявление «Аякса».
Рульи в составе сборной страны стал победителем чемпионата мира, однако не принимал участия в матчах турнира.
В текущем сезоне 30-летний голкипер провёл за «Вильярреал» 14 матчей и семь раз оставил ворота в неприкосновенности.
Защитник «Аякса» заработал курьёзный пенальти:
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