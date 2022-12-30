Переход Антони из «Аякса» в «МЮ» — самый дорогой в 2022 году. Холанда в «Сити» — десятый
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Интернет-портал Transfermarkt представил десятку самых дорогих трансферов футболистов в 2022 году.
Самым дорогим переходом стал трансфер бразильского вингера Антони из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» заплатили за 22-летнего футболиста € 95 млн.
Полностью десятка самых дорогих трансферов 2022 года выглядит следующим образом.
- Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», € 95 млн).
- Душан Влахович (из «Фиорентины» в «Ювентус», € 81,6 млн).
- Уэсли Фофана (из «Лестера» в «Челси», € 80,4 млн).
- Орельен Тчуамени (из «Монако» в «Реал», € 80 млн).
- Дарвин Нуньес (из «Бенфики» в «Ливерпуль», € 80 млн).
- Каземиро (из «Реала» в «Манчестер Юнайтед», € 70,65 млн).
- Александер Исак (из «Реала Сосьедад» в «Ньюкасл Юнайтед», € 70 млн).
- Маттейс де Лигт (из «Ювентуса» в «Баварию», € 67 млн).
- Марко Кукурелья (из «Брайтона» в «Челси», € 65,3 млн).
- Эрлинг Холанд (из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Сити», € 60 млн).
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