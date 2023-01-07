Дмитрий Хомуха: покупка «Зенитом» Ренана — это бизнес-проект

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал подписание клубом из Санкт-Петербурга контракта с 19-летним защитником «Коринтианса» Робертом Ренаном.
«Это бизнес-проект: покупка молодого игрока, его раскрутка и последующая продажа. Как мне кажется, с этой целью приобретен молодой футболист.
Как минимум год для адаптации в России поиграет. Если будет спрос на Ренана, его, конечно, продадут с выгодой. Всё зависит от того, устраивает его предложение «Зенита» или нет. Думаю, что оно было заманчивое для него, поэтому Ренан дал согласие.
Риск брать игрока в таком возрасте? Это только у нас 19-летнего футболиста считают совсем молодым. На Западе это уже давно не так.
Восемь бразильцев в „Зените“? Это стратегия клуба. Когда у «Шахтера» было такое же большое количество бразильцев и они выиграли Кубок УЕФА, ни у кого вопросов не возникало. Еврокубки тут ни при чём. Это бизнес. Человека устраивает предложение с финансовой точки зрения, поэтому он и едет», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».
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