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Глушаков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры после ухода из «Химок»

Глушаков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры после ухода из «Химок»
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Российский полузащитник Денис Глушаков ответил на вопрос о своём будущем после ухода из «Химок», о котором он объявил 9 января.

«Пока не готов говорить, какие клубы мной интересуются. Как придет время, обо всем расскажу. Думаю, дней через пять определюсь. Если же не получится, то поеду с супругой на сборы женского ЦСКА (смеется). Возьму тренировочную программу и буду спокойно готовиться — ребенок будет свистеть, а я выполнять спринты и бегать, и жена присмотрит за мной. Завершение карьеры? Ни в коем случае, не дождетесь!», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата России Глушаков принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив одну результативную передачу.

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