Данилкин из «Химок» заявил, что не ищет новую команду. Игрока не взяли на сборы

Защитник «Химок» Егор Данилкин подтвердил информацию о том, что он, как и несколько других игроков, не поехали на сборы с подмосковной командой. При этом 27-летний российский футболист подчеркнул, что пока не ищет себе новый клуб и ждёт информации от тренерского штаба «Химок».
«Мы на сборы не поехали, сами тренируемся, форму поддерживаем. Насчёт того, что я ищу команду — нет, по крайней мере за себя скажу, что ничего не ищу. Пока я здесь, жду, что скажет тренерский штаб, что мне делать дальше», — приводит слова Данилкина Metaratings.
Ранее «Чемпионат» эксклюзивно сообщал, что девять игроков «Химок», которые не поехали на сбор в Турцию, ищут себе новые клубы. В число этих игроков входят защитники Алексей Никитин, Егор Данилкин и Артур Чёрный, а также полузащитники Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Кирилл Боженов и Александр Зуев. Все футболисты сейчас тренируются отдельно, руководство «Химок» на них не рассчитывает.
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