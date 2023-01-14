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Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о победе на Евро-2016

Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о победе на Евро-2016
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о победе вместе со сборной Португалии на Евро-2016.

«Я был очень счастлив и взволнован, когда игра началась. Затем я получаю травму, игра для меня закончена. Я плакал.

Я очень нервничал в раздевалке – всё колено распухло. Это было просто невероятно», – приводит слова Роналду канал LiveScore.

В финале сборная Португалии обыграла Францию (1:0) и впервые в своей истории стала чемпионом Европы. Роналду не доиграл финальный матч из-за травмы.

Роналду забил 696 голов в топ-5 лигах. Португалец потратил на это 919 матчей. Также Криштиану забил пять мячей за лиссабонский «Спортинг», не выступающий в топ-5 европейских чемпионатов.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.

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Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:

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