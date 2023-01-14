Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о победе на Евро-2016

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о победе вместе со сборной Португалии на Евро-2016.
«Я был очень счастлив и взволнован, когда игра началась. Затем я получаю травму, игра для меня закончена. Я плакал.
Я очень нервничал в раздевалке – всё колено распухло. Это было просто невероятно», – приводит слова Роналду канал LiveScore.
В финале сборная Португалии обыграла Францию (1:0) и впервые в своей истории стала чемпионом Европы. Роналду не доиграл финальный матч из-за травмы.
Роналду забил 696 голов в топ-5 лигах. Португалец потратил на это 919 матчей. Также Криштиану забил пять мячей за лиссабонский «Спортинг», не выступающий в топ-5 европейских чемпионатов.
Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
- 14 января 2023
-
01:45
-
01:38
-
01:02
-
00:58
-
00:55
-
00:43
-
00:39
-
00:21
-
00:05
-
00:01
- 13 января 2023
-
23:58
-
23:49
-
23:48
-
23:44
-
23:36
-
23:33
-
23:20
-
23:20
-
23:18
-
23:05
-
22:54
-
22:40
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:13
-
22:01
-
22:00
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:48
-
21:40
-
21:28
-
21:21