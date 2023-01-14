Андрей Кобелев: сборной России надо играть. Другой вопрос — с кем? Кто захочет?

Бывший полузащитник московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал планы сборной России провести в 2023 году пять товарищеских встреч.

«Сборной надо играть, ребятам надо собираться. Другой вопрос — где и с кем играть? Что из этого извлекать? Мы не должны выпадать из мирового футбола ни в коем случае.



Но кто с нами сейчас захочет играть? Не совсем понятно: с кем, когда и как», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 2022 году подопечные Валерия Карпина осенью провели три товарищеских матча. В первой игре сборная России обыграла национальную команду Киргизии со счётом 2:1, а в матчах с Узбекистаном и Таджикистаном сыграла вничью со счётом 0:0.