Андрей Кобелев: сборной России надо играть. Другой вопрос — с кем? Кто захочет?
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Бывший полузащитник московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал планы сборной России провести в 2023 году пять товарищеских встреч.
«Сборной надо играть, ребятам надо собираться. Другой вопрос — где и с кем играть? Что из этого извлекать? Мы не должны выпадать из мирового футбола ни в коем случае.
Но кто с нами сейчас захочет играть? Не совсем понятно: с кем, когда и как», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В 2022 году подопечные Валерия Карпина осенью провели три товарищеских матча. В первой игре сборная России обыграла национальную команду Киргизии со счётом 2:1, а в матчах с Узбекистаном и Таджикистаном сыграла вничью со счётом 0:0.
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