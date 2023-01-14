Валерий Кечинов: пять запланированных матчей в 2023 году — в самый раз для сборной России

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о планах сборной России провести пять товарищеских матчей в 2023 году.
«Я всегда говорил после отстранения, что наша сборная должна собираться. Считаю, что такие матчи нужно обязательно проводить. Сложно сказать, пять запланированных матчей — это много или мало.
Так как у нас нет соревнований, то пять игр — это самый раз. Собраться раз в два месяца, посмотреть футболистов, сыграть игру — это будет достаточно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за начала специальной военной операции на Украине.
- 14 января 2023
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