Орлов: Черчесов предал профессию, я ему этого никогда не прощу

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о присвоении российским футболистам звания Заслуженного мастера спорта после ЧМ-2018.

«Последний успех на чемпионате мира 2018 года — это вспышка, стечение обстоятельств. Это не было логическим выводом. Где потом был Кутепов после этого чемпионата мира? Где эти заслуженные мастера спорта? На футбольном поле они должны быть образцом мастерства. Но они не выделяются даже в российских командах. А им дали ЗМС. Это было политическое решение. Черчесов должен был быть первым против того, чтобы вручали эти звания. Я ему этого никогда не прощу. Он предал профессию. Вы помните, какой бунт был от спортсменов других видов спорта? Их возмущения справедливы. Нельзя пользоваться любовью бизнесменов, спонсоров и политиков и натаскивать себя на квалификацию», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная России добралась до четвертьфинала.