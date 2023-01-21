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Клопп рассказал, что впечатлён расходами «Челси» на трансферы

Клопп рассказал, что впечатлён расходами «Челси» на трансферы
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансферы и большие траты «Челси» на новых футболистов.

«Их расходы интересны. Но не могу это объяснить. Если все эти цифры правдивы, то это впечатляет.

Не думаю, что «Челси» сможет тратить так же в течение следующих 10 лет. Не знаю. Возможно, и смогут. Не думаю, что инвестиции в будущем прекратятся. А это значит, что мы тоже должны это делать.

С другой стороны, я верю в тренерские качества, верю в развитие, верю в тимбилдинг – эти вещи нужно использовать на 100 процентов.

Когда ты создаёшь новую команду, это не означает, что её нужно делать новой каждый год. Смысл в том, чтобы позволять футболистам делать шаг вперед. У нас есть такие игроки.

Не стоит беспокоиться о тратах других клубов. Мы должны реагировать на такие моменты, но есть и другие аспекты», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

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