Эвра: люди не хотят признавать, но уход Мане нанёс ущерб сезону «Ливерпуля»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о причинах проблем «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.



«Люди не хотят этого признавать, но уход Садио Мане нанёс ущерб сезону «Ливерпуля». Уверен, что команда восстановится в следующем сезоне. Но не сейчас. Я понимаю, что дело не только в одном игроке, но он был важной частью команды Клоппа, а люди не хотят смотреть правде в глаза. Садио был ядром команды, он был невероятно важен», — приводит слова Эвра Betfair.



Напомним, Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

«Ливерпуль» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.