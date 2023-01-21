Джордан Хендерсон: быть игроком «Ливерпуля» — соответствовать строгим стандартам

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался об ответственности и стандартах для игрока команды.

«Одна из самых сложных вещей в игре за такой клуб, как «Ливерпуль», — это очень высокие стандарты. Ничьи могут ощущаться как поражения, а настоящие поражения могут ощущаться как конец света. Как я уже сказал, это тяжело, но никто из нас не стал бы менять это ни за что на свете. Это то, что делает этот клуб таким, какой он есть.



Этот сезон в целом и последние несколько недель в частности были для нас нелёгкими. Мы были не в лучшей форме, мы были далеко не так стабильны, как нам нужно, и стандарты, которые мы установили для себя, не были соблюдены. Сказать, что это было недостаточно хорошо, было бы преуменьшением.



Однако, опять же, пребывание в «Ливерпуле» означает, что это не просто нужно улучшать – это должно улучшаться. Мы не можем просто принять это и довольствоваться тем, что проигрываем в течение сезона. Этот клуб олицетворяет гораздо большее, и любой, кому посчастливилось играть здесь, знает, что ничто, кроме самого лучшего, никогда не будет достаточно хорошим.



Я бы не сказал, что это лёгкая ответственность. Это отличный клуб во многих смыслах, и вы знаете, что уровень контроля всегда будет выше, а критика яростнее, чем в других клубах, но мы также можем использовать это знание в качестве дополнительной мотивации. Особенно когда мы так хорошо понимаем, каково это — быть игроком «Ливерпуля», когда мы действительно соответствуем этим строгим стандартам.



Это было то, что мне снова и снова вдалбливали старшие игроки, начиная со Стивена Джеррарда, когда я впервые пришёл в «Ливерпуль». Теперь я один из старших игроков, и моя работа — делать то же самое с молодыми ребятами. Да, ответственность велика, но и возможности тоже», — приводит слова Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».

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