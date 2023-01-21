Валерий Кечинов — о встрече УЕФА и РФС: хочется верить, что поймут — спорт вне политики

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящей встрече представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС).

«Непонятно и непредсказуемо в нынешней ситуации что-то предугадать. Не знаю, чем всё это может закончиться. Хочется надеяться, что поймут — спорт вне политики, а нам достанется возможность участвовать во всех международных соревнованиях», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Представители РФС и УЕФА обсудят возможное возвращение российских команд к международным турнирам. Встреча состоится 24 января. Напомним, российская сборная и клубы были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.