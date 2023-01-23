Рой Кин: другим командам потребуется много сил, чтоб остановить «Арсенал»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» назвал «Арсенал» «приятной командой, у которой многое получается», и отметил, что выступление «Арсенала» в текущем сезоне является «ответом всем критикам» после того, как в предыдущем сезоне «канонирам» не удалось попасть в топ-4.
«Они находятся в выгодном положении. В них есть агрессия, они знают, что им нужно делать на футбольном поле. Потребуется много сил, чтобы остановить их. Это была игра под давлением, и они хорошо с этим справились. У них есть отличные шансы выиграть АПЛ.
«Арсенал» заслужил победу давлением, которое они оказали на «Юнайтед» во втором тайме. Если и были какие-то сомнения по поводу того, что такой «Арсенал» выйдет вперед, разочарование от пропущенного сегодня гола, то они здесь заслуженно», – приводит слова Кина Daily Mail.
После победы над «Манчестер Юнайтед» (3:2) «Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 19 матчах.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»:
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