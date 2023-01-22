«Арсенал» вытащил сумасшедший матч! Вот через такие победы становятся чемпионами

«Арсенал» и «МЮ» выдали шикарный по эмоциям матч. Особенно на фоне игры «Ливерпуля» и «Челси», которая днём ранее выглядела бледно и обошлась без голов. Было видно, что на этот раз встречаются два топ-клуба АПЛ, которые набрали ход.

Начало матча осталось за «Арсеналом», однако счёт открыл «МЮ» – первый же удар гостей оказался голом. Во многом Рашфорд сам создал себе момент. Он прошёл с мячом словно сквозь Парти, пробросив ему мяч между ног. Хотя казалось, что именно этого футболиста сложнее всего обыграть среди игроков «Арсенала». А затем Маркус решился на удар с дальней дистанции.

Голевой эпизод «Арсенала» Фото: Кадр из трансляции

Рамсдейл оказался не готов и пропустил в ближний угол. Для нападающего «МЮ» этот мяч стал девятым в его девяти последних матчах в клуб (учитывая все турниры после ЧМ-2022).



Хозяева отыгрались достаточно быстро благодаря Ван-Биссаке. Сначала Аарон не смог сохранить мяч при прессинге «Арсенала» и подарил соперникам угловой. А затем он же упустил Нкетиа на дальней штанге, хотя изначально у него была более выгодная позиция, чтобы добраться до мяча.

В перерыве Микель Артета заменил Уайта, который получил жёлтую и вообще настрадался с Рашфордом. Правда, вингер «МЮ» продолжил накручивать соперников и был близок ко второму голу. Но забил не он, а Сака. И снова красивый удар – точно в дальний угол. 2:1! Кстати, празднуя гол, Сака повторил жест Рашфорда.

Сака и Рашфорд празднуют голы одинаковым жестом Фото: Кадры из трансляции

В этот вечер голов было много. Прошло всего шесть минут, и счёт сравнялся. После углового Рамсдейл неудачно отбил мяч, и Мартинес головой ударил под перекладину. Забавно, что при этом мяч находился на уровне пояса и проще было пробить ногой.



При счёте 2:2 «Арсенал» выглядел действительно мощно. По воротам де Хеа удары наносились примерно каждые три минуты, а «МЮ» постоянно упускал владение – порой просто выбивая мяч подальше. В какой-то момент Сака попал в штангу, а на 84-й минуте Нкетиа бил из убойной позиции – с семи метров прямо перед воротами и вообще без сопротивления. Де Хеа вытащил.

К концу матча казалось, что «МЮ» отстоит ничью, но тут «Арсенал» и дожал. На 90-й минуте Нкетиа оказался на грани офсайда, когда замкнул прострел Эдегора. На самом деле там был вопрос нескольких сантиметров сразу по ряду футболистов, но VAR офсайда не обнаружил. В победной комбинации поучаствовал в том числе дебютировавший Троссард.



Так «Арсенал» рвётся к чемпионскому титулу, а что касается «МЮ», то нужно учитывать отсутствие Каземиро. Без него уже действительно тяжело представить команду тен Хага.