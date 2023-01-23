Юран: у нынешних футболистов деньги на первом месте, футбол им становится неинтересен

Известный отечественный тренер Сергей Юран высказался о современном поколении футболистов. По его мнению, у нынешнего поколения деньги занимают первое место в списке приоритетов, а футбол им становится менее интересен.
«Самое главное, чтобы было желание и стремление развиваться, доказывать себе каждый день, что можно играть лучше и лучше. Если нет желания и всё устраивает, то тебе будет очень сложно заиграть в Европе. Нужно чётко понимать, что, попав туда, тебе нужно каждый день выкладываться на максимум не только в играх, но и в тренировках. Характер тоже имеет значение, без него тяжело будет в любом случае. Моё поколение воспитывалось по-другому, мы были голодными, мы хотели играть. А сейчас у многих футболистов на первом месте стоят деньги. К сожалению, многие избалованны.
Да, ребята должны зарабатывать, вопросов нет, это тяжёлый вид спорта, но на первом месте должен стоять футбол. В этом и разница моего поколения и нынешнего. Не нужно молодёжь баловать деньгами, они просто потом исчезают, им футбол становится неинтересен», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».
- 23 января 2023
-
11:51
-
11:39
-
11:35
-
11:15
-
11:15
-
11:06
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:26
-
10:07
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:51
-
09:49
-
09:43
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:57
-
08:50
-
08:47
-
08:30
-
08:00
-
07:09
-
06:47
-
06:44
-
06:36
-
06:25