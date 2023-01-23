Юран: у нынешних футболистов деньги на первом месте, футбол им становится неинтересен

Известный отечественный тренер Сергей Юран высказался о современном поколении футболистов. По его мнению, у нынешнего поколения деньги занимают первое место в списке приоритетов, а футбол им становится менее интересен.

«Самое главное, чтобы было желание и стремление развиваться, доказывать себе каждый день, что можно играть лучше и лучше. Если нет желания и всё устраивает, то тебе будет очень сложно заиграть в Европе. Нужно чётко понимать, что, попав туда, тебе нужно каждый день выкладываться на максимум не только в играх, но и в тренировках. Характер тоже имеет значение, без него тяжело будет в любом случае. Моё поколение воспитывалось по-другому, мы были голодными, мы хотели играть. А сейчас у многих футболистов на первом месте стоят деньги. К сожалению, многие избалованны.

Да, ребята должны зарабатывать, вопросов нет, это тяжёлый вид спорта, но на первом месте должен стоять футбол. В этом и разница моего поколения и нынешнего. Не нужно молодёжь баловать деньгами, они просто потом исчезают, им футбол становится неинтересен», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».