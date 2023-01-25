Ибрагимович: не беспокоюсь за Мбаппе. Он выиграет ещё один чемпионат мира

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022, а также выразил мнение, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в будущем выиграет ещё один мундиаль вместе с командой Франции.



«Я говорил, что Аргентина станет чемпионом мира, потому что, если вы хотите, чтобы мундиаль в Катаре запомнился навсегда, кто должен его выиграть? Месси считается лучшим игроком в истории, и я был уверен, что он победит.



Мбаппе выиграет ещё один чемпионат мира. Я за него не беспокоюсь. Я беспокоюсь о других аргентинских футболистах, потому что Месси будут помнить, но других парней, которые вели себя неподобающим образом, мы не можем уважать. Я говорю это как профессиональный футболист высшего класса. Такое поведение — признак того, что вы смогли выиграть один мундиаль, но не сделаете этого снова», — приводит слова Ибрагимовича RMC Sport.