Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ибрагимович: не беспокоюсь за Мбаппе. Он выиграет ещё один чемпионат мира

Ибрагимович: не беспокоюсь за Мбаппе. Он выиграет ещё один чемпионат мира
Комментарии

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022, а также выразил мнение, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в будущем выиграет ещё один мундиаль вместе с командой Франции.

«Я говорил, что Аргентина станет чемпионом мира, потому что, если вы хотите, чтобы мундиаль в Катаре запомнился навсегда, кто должен его выиграть? Месси считается лучшим игроком в истории, и я был уверен, что он победит.

Мбаппе выиграет ещё один чемпионат мира. Я за него не беспокоюсь. Я беспокоюсь о других аргентинских футболистах, потому что Месси будут помнить, но других парней, которые вели себя неподобающим образом, мы не можем уважать. Я говорю это как профессиональный футболист высшего класса. Такое поведение — признак того, что вы смогли выиграть один мундиаль, но не сделаете этого снова», — приводит слова Ибрагимовича RMC Sport.

Месси триумфально вернулся после ЧМ-2022! Но его гол вызовет большие споры Месси триумфально вернулся после ЧМ-2022! Но его гол вызовет большие споры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023