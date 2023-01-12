Месси триумфально вернулся после ЧМ-2022! Но его гол вызовет большие споры

Лионель Месси вернулся на поле спустя 24 дня после победы в финале чемпионата мира со сборной Аргентины. Лучший игрок ЧМ-2022 сыграл за «ПСЖ» в матче 18-го тура Лиги 1 с «Анже». После долгого отпуска форвард получил сразу 90 минут.

Месси хорошо отдохнул и отметил победу, к которой шёл на протяжении всей своей карьеры. Возвратился со сборной в Аргентину и съездил в родной Росарио, где зажёг в ночном клубе. А неделю назад Лео прибыл в расположение парижан, приступив к тренировкам с командой. «ПСЖ» без Месси проиграл в первый день 2023 года своему главному преследователю «Лансу» (1:3), позволив конкуренту сократить отставание до четырёх очков. Интрига в чемпионате Франции ещё как будто жива.

Перед встречей «ПСЖ» с «Анже» СМИ сообщили: руководство хозяев приняло решение не устраивать на стадионе чествование Месси за его победу на ЧМ-2022. Видимо, клуб сомневался, что болельщики нормально отреагируют на эту акцию. Наверняка у французов до сих пор не зажили раны после поражения в финале.

Матч со слабейшей на данный момент командой Лиги 1 Месси начал в основе. С первых минут сыграл и Неймар, пропустивший последний тур из-за дисквалификации. А вот Килиан Мбаппе отсутствовал в заявке «ПСЖ»: ему и Ашрафу Хакими клуб дал неделю отпуска.

«ПСЖ» не потребовалось много времени, чтобы забить аутсайдеру. Команда Кристофа Галтье открыла счёт уже на пятой минуте, и эта голевая атака состоялась во многом благодаря Месси! Лео открылся на углу штрафной под аут, потом вернул мяч направо Норди Мукиэле, тот прострелил на центрфорварда Уго Экитике, и сменщик Мбаппе поразил цель ударом в касание. Открыв счёт, хозяева спокойно контролировали мяч и территорию, а гости при 29% владения почти не добирались до штрафной чемпионов Франции.

Месси находился в центре внимания. Действуя на привычной позиции инсайда в схеме 3-4-2-1, Лео исполнял свободного художника – смещался в глубину поля, на фланг. В общем, искал зоны, в которых мог получать мяч и обострять. В середине первого тайма должен был заработать заслуженный ещё по эпизоду с голом Экитике балл за результативность: аргентинец навесил со штрафного на Серхио Рамоса, которому никто не помешал пробить головой. Если бы не суперсейв голкипера Поля Бернардони, гол бы состоялся.

Месси и сам мог забить в первом тайме. На исходе трети матча Лео получил проникающую передачу от Фабиана Руиса после того, как «ПСЖ» накрыл соперника прессингом возле чужой штрафной. Аргентинец избежал офсайда, но чистого выхода один на один не получилось. Чемпион мира бил из-под защитника в дальний верхний угол, однако Бернардони снова красиво спас «Анже». К перерыву Месси сделал 46 касаний мяча (больше всех из игроков группы атаки парижан), по одному удару и ключевой передаче. Статистика вроде бы скромная, но Лео действительно был полезен и играл важную роль на поле.

Казалось, «ПСЖ» легко победит, даже не играя на высоких скоростях. Но чтобы окончательно успокоить игру и решить исход, нужно было забивать ещё один гол. Счёт 1:0 – очень скользкий. Тем более после перерыва активизировавшийся «Анже» выдал приличный отрезок с парой по-настоящему опасных моментов. Ошибался Серхио Рамос, в двух-трёх эпизодах необязательные потери совершил и Месси. Команда повыше классом наказала бы парижан за снижение концентрации, эффективнее воспользовавшись возможностями для контратак.

Но в середине второго тайма Месси забил! Лео сам завязал эту комбинацию по центру, а в концовке эпизода открылся под передачу Мукиэле и реализовал выход один на один. Правда, в ходе атаки показалось, что аргентинец явно залез в офсайд. Судьи тоже сперва зафиксировали положение вне игры. Однако вмешался VAR: после долгой проверки гол засчитали. Откровенно говоря, даже повтор с линиями не убедил, что офсайда точно не было. Очень непростой для оценки эпизод. Будут споры, найдутся те, кто увидят «руку Парижа» и скажут, что Месси просто подарили гол в его первом матче в статусе чемпиона мира.

Фото: Кадр из трансляции

Гол Месси снял напряжение. «Анже», хоть и стремился что-то создать у ворот «ПСЖ», так и не нанёс ни одного удара в створ. Лео запомнился ещё несколькими яркими действиями. Например, шикарный проход аргентинца испортил неточной передачей Хуан Бернат. Потом с паса Месси забил его друг Неймар, но в этот раз судьи зафиксировали и подтвердили офсайд. Похоже, Лео в хорошей форме, несмотря на паузу. Он завершил игру с 77 касаниями, двумя ударами и одной ключевой передачей. Теперь у него 8+10 в 14 матчах этого сезона чемпионата Франции.