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Защитник «Рубина» Тесленко высказался о победе над «Крыльями Советов»

Защитник «Рубина» Тесленко высказался о победе над «Крыльями Советов»
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Защитник «Рубина» Егор Тесленко прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в товарищеском матче.

«Хорошая, позитивная игра. Много перестраивались, оборонялись, пытались много атаковать. Не забили много моментов с игры, но забили со стандарта и открыли счёт. Пошла подача Кабутова, я увидел по траектории, что могу достать, прыгнул и забил. Эмоции от гола? Да особо никаких. Конечно, гол есть гол, но это сборы. Не первый гол со стандарта? Сложно сказать. Скорее, это больше похоже на навык, который я приобрёл или, может быть, он у меня был. Я не знаю.

Игра с клубом РПЛ — объективная проверка команды? Да, конечно. Класс все равно даёт о себе знать, с такими командами играть тяжелее», — приводит слова Тесленко пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.

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