Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диего и Джованни Симеоне — пятая семья, забившая 100 голов в Серии A

Диего и Джованни Симеоне — пятая семья, забившая 100 голов в Серии A
Комментарии

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне и его отец Диего Симеоне, являющийся главным тренером мадридского «Атлетико», стали представителями пятой семьи, забившей в совокупности 100 и более мячей в итальянской Серии A. Об этом в своём «твиттере» сообщил итальянский журналист Джузеппе Пасторе.

Диего Симеоне, игравший за «Пизу», «Интер» и «Лацио» забил 30 голов за свою карьеру в Италии. Джованни, успевший сыграть за «Дженоа», «Фиорентину», «Кальяри», «Верону» и «Наполи» отметился 70 забитыми мячами. Таким образом, у представителей семьи Симеоне стало 100 голов в Серии A.

Полностью пятёрка самых результативных семей в Серии A выглядит следующим образом:

  1. Маццола — 221 гол (Сандро — 116, Валентино — 93, Ферруччио — 12);
  2. Савольди — 180 голов (Джузеппе — 168, Джанлуиджи — 7, Джанлука — 5);
  3. Кьеза — 174 гола (Энрико — 138, Федерико — 36);
  4. Вьери — 160 голов (Роберто — 18, Кристиан — 142);
  5. Симеоне — 100 голов (Диего — 30, Джованни — 70).
Хвича помог создать гол-шедевр. Даже Моуринью не притормозил «Наполи» на пути к золоту! Хвича помог создать гол-шедевр. Даже Моуринью не притормозил «Наполи» на пути к золоту!

Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023