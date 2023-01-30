Диего и Джованни Симеоне — пятая семья, забившая 100 голов в Серии A

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне и его отец Диего Симеоне, являющийся главным тренером мадридского «Атлетико», стали представителями пятой семьи, забившей в совокупности 100 и более мячей в итальянской Серии A. Об этом в своём «твиттере» сообщил итальянский журналист Джузеппе Пасторе.

Диего Симеоне, игравший за «Пизу», «Интер» и «Лацио» забил 30 голов за свою карьеру в Италии. Джованни, успевший сыграть за «Дженоа», «Фиорентину», «Кальяри», «Верону» и «Наполи» отметился 70 забитыми мячами. Таким образом, у представителей семьи Симеоне стало 100 голов в Серии A.

Полностью пятёрка самых результативных семей в Серии A выглядит следующим образом:

Маццола — 221 гол (Сандро — 116, Валентино — 93, Ферруччио — 12); Савольди — 180 голов (Джузеппе — 168, Джанлуиджи — 7, Джанлука — 5); Кьеза — 174 гола (Энрико — 138, Федерико — 36); Вьери — 160 голов (Роберто — 18, Кристиан — 142); Симеоне — 100 голов (Диего — 30, Джованни — 70).

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