Гранат: европейские топ-клубы могли бы заинтересовать только легионеры из «Зенита»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что на рынке РПЛ европейские топ-клубы могли бы обратить внимание только на легионеров из «Зенита».

«Европейские топ-клубы могли бы заинтересовать только легионеры из «Зенита» — это Клаудиньо, Барриос, Вендел, Малком. Они очень сильные футболисты индивидуально, легко могли бы уехать заграницу и вписаться в один из топ-чемпионатов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 на момент зимнего перерыва. Команда Сергея Семака набрала 42 очка за 17 матчей в первой части сезона. Нынешний розыгрыш чемпионата России возобновится 3 марта.