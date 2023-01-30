Гранат: европейские топ-клубы могли бы заинтересовать только легионеры из «Зенита»
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что на рынке РПЛ европейские топ-клубы могли бы обратить внимание только на легионеров из «Зенита».
«Европейские топ-клубы могли бы заинтересовать только легионеры из «Зенита» — это Клаудиньо, Барриос, Вендел, Малком. Они очень сильные футболисты индивидуально, легко могли бы уехать заграницу и вписаться в один из топ-чемпионатов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 на момент зимнего перерыва. Команда Сергея Семака набрала 42 очка за 17 матчей в первой части сезона. Нынешний розыгрыш чемпионата России возобновится 3 марта.
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